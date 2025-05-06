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    12:19, 06 Май 2025 | GMT +5

    Незаконное содержание диких животных выявили в Узбекистане

    Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана совместно с Генеральной прокуратурой проводит проверки по фактам незаконного содержания диких животных в Ташкенте и Ташкентской области, передает агентство Kazinform.

    Незаконное содержание диких животных выявили в Узбекистане
    Фото: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

    Как сообщает ведомство, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 736 от 2023 года «О мерах по совершенствованию порядка содержания диких животных», с 1 января 2025 года физическим лицам запрещается содержать в неволе ряд диких животных, а также использовать их в цирковых представлениях.

    дикие животные
    Фото: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

    Согласно информации государственной инспекции Министерства экологии и Генеральной прокуратуры, в ходе мероприятий были выявлены случаи содержания в неволе более 80 млекопитающих и птиц 9 видов, включая 4 африканских льва.

    попугаи
    Фото: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

    Все животные содержались без соответствующих разрешений, в частных питомниках и других местах. Часть из них уже передана Ташкентскому зоопарку для размещения в соответствии с установленными требованиями. Проверки продолжаются.

    дикие животные
    Фото: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

    Ранее мы рассказывали, как в Казахстане контролируют запрет деятельности передвижных зоопарков.

    Теги:
    Спасение животных Узбекистан Животные Мировые новости Центральная Азия
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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