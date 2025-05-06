Незаконное содержание диких животных выявили в Узбекистане

Как сообщает ведомство, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 736 от 2023 года «О мерах по совершенствованию порядка содержания диких животных», с 1 января 2025 года физическим лицам запрещается содержать в неволе ряд диких животных, а также использовать их в цирковых представлениях.

Фото: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

Согласно информации государственной инспекции Министерства экологии и Генеральной прокуратуры, в ходе мероприятий были выявлены случаи содержания в неволе более 80 млекопитающих и птиц 9 видов, включая 4 африканских льва.

Фото: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

Все животные содержались без соответствующих разрешений, в частных питомниках и других местах. Часть из них уже передана Ташкентскому зоопарку для размещения в соответствии с установленными требованиями. Проверки продолжаются.

Фото: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

Ранее мы рассказывали, как в Казахстане контролируют запрет деятельности передвижных зоопарков.