В Алматинской области возбуждено дело в отношении сотрудников акимата

По информации заместителя прокурора Алматинской области Абылайхана Оңдасына, в настоящее время продолжаются проверки аппарата акима Карасайского района на предмет соблюдения земельного законодательства.

Однако по результатам предварительной проверки были выявлены ряд нарушений, связанных с незаконной передачей и распределением земель, изменением их целевого назначения, а также получением земли через поддельные решения.

— По данным фактам при координации прокуратуры Карасайским районным управлением полиции возбуждены два уголовных дела по статье 385, часть 3 Уголовного кодекса РК (использование заведомо подложного документа), и внесены акты надзора. Проверка продолжается, — сообщил заместитель прокурора области.

Напомним, ранее акимат Карасайского района Алматинской области попал в поле зрения прокуратуры. Сообщалось, что в отношении аппарата акима проводятся проверочные мероприятия на основании поручения областной прокуратуры.