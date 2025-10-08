РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматинской области возбуждено дело в отношении сотрудников акимата

    Прокуратура Алматинской области ответила на запрос агентства о проверке, проводимой в аппарате акима Карасайского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокуратура
    Фото: Маскат Шагырбаев / Kazinform

    По информации заместителя прокурора Алматинской области Абылайхана Оңдасына, в настоящее время продолжаются проверки аппарата акима Карасайского района на предмет соблюдения земельного законодательства.

    Однако по результатам предварительной проверки были выявлены ряд нарушений, связанных с незаконной передачей и распределением земель, изменением их целевого назначения, а также получением земли через поддельные решения.

    — По данным фактам при координации прокуратуры Карасайским районным управлением полиции возбуждены два уголовных дела по статье 385, часть 3 Уголовного кодекса РК (использование заведомо подложного документа), и внесены акты надзора. Проверка продолжается, — сообщил заместитель прокурора области.

    Напомним, ранее акимат Карасайского района Алматинской области попал в поле зрения прокуратуры. Сообщалось, что в отношении аппарата акима проводятся проверочные мероприятия на основании поручения областной прокуратуры.

    Теги:
    Земельный участок Нарушения Акимат Прокуратура Алматинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают