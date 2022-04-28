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    22:20, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Незаконное оружие почти на 2 млн тенге выкупили полицеские у костанайцев

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — У жителей региона полицейские выкупили 31 единицу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, стоимость которых превысила 1,8 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В полиции Костаная, Сарыкольского и Костанайского районов приняли от граждан три нарезного длинноствольного оружия и 238 патронов. 28 единиц гладкоствольного длинноствольного охотничьего ружья сдало местное население из других регионов области.

    «Прием огнестрельного оружия и боеприпасов осуществляется в каждом территориальном подразделении полиции. При этом лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. Выплата государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривает денежные средства в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия», - рассказал старший инспектор административной полиции департамента полиции области Кайрат Шакупов.

    В полиции также отметили, что в этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 3 млн 210 тыс. тенге. Мероприятие будет проводиться до полного освоения выделенных денежных средств.


    Теги:
    Костанайская область МВД РК Правоохранительные органы
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