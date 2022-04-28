Незаконное оружие почти на 2 млн тенге выкупили полицеские у костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — У жителей региона полицейские выкупили 31 единицу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, стоимость которых превысила 1,8 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции Костаная, Сарыкольского и Костанайского районов приняли от граждан три нарезного длинноствольного оружия и 238 патронов. 28 единиц гладкоствольного длинноствольного охотничьего ружья сдало местное население из других регионов области.

«Прием огнестрельного оружия и боеприпасов осуществляется в каждом территориальном подразделении полиции. При этом лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. Выплата государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривает денежные средства в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия», - рассказал старший инспектор административной полиции департамента полиции области Кайрат Шакупов.

В полиции также отметили, что в этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 3 млн 210 тыс. тенге. Мероприятие будет проводиться до полного освоения выделенных денежных средств.