Незаконное оружие почти на 2 млн тенге выкупили полицеские у костанайцев
В полиции Костаная, Сарыкольского и Костанайского районов приняли от граждан три нарезного длинноствольного оружия и 238 патронов. 28 единиц гладкоствольного длинноствольного охотничьего ружья сдало местное население из других регионов области.
«Прием огнестрельного оружия и боеприпасов осуществляется в каждом территориальном подразделении полиции. При этом лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. Выплата государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривает денежные средства в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия», - рассказал старший инспектор административной полиции департамента полиции области Кайрат Шакупов.
В полиции также отметили, что в этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 3 млн 210 тыс. тенге. Мероприятие будет проводиться до полного освоения выделенных денежных средств.