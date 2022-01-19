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Незаконное оружие изъяли у жителей Павлодарской области

19 Января 2022 18:37
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Незаконное оружие изъяли у жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Незаконное оружие изъяли у жителей Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С 13 по 19 января на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Цель – усиление борьбы с преступностью, предупреждение правонарушений и обеспечение общественной безопасности.

Так, полицейские Иртышского района изъяли у жителя села Узынсу Иртышского района незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ.

«Ружье изъято, по нему назначено баллистическое исследование. В отношении 38-летнего местного жителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 482 КоАП РК «Незаконное хранение незарегистрированного в органах внутренних дел гладкоствольного оружия«, – рассказал на брифинге начальник отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Куат Тусупбеков.

В ходе ОПМ к административной ответственности привлечено 52 жителя района, в том числе 13 граждан за распитие в общественных местах спиртных напитков или нахождение в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Проверке подвергнуты и отдаленные крестьянские хозяйства и отгонные точки.

В Щербактинском районе выявлено 36 правонарушений, в том числе за незаконное хранение незарегистрированных в органах внутренних дел гладкоствольных ружей и патронов к ним привлечено к ответственности четыре сельчанина.

«К примеру, у сельчанина изъято незаконно хранящееся оружие ИЖ. Ружье направлено на баллистическую экспертизу. В отношении правонарушителя полицейскими возбуждено административное производство по статье 482 КоАП РК», – сообщил начальник местной полицейской службы Талгат Балтабаев.

Страж порядка отметил, что также сельчане привлечены к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а без регистрации на территории района проживает 26 граждан. Все нарушители привлечены к ответственности.


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#Павлодарская область   #МВД РК  
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