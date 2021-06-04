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    22:46, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Незаконное оружие изъяли у жителей Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области полицейскими продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за оборотом оружия в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Кару», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    В области работают 63 мобильные группы. Более 8 тысяч владельцев гражданского оружия проверили стражи порядка по месту жительства.

    «За 16 дней оперативно-профилактического мероприятия мобильными группами проведено более тысячи рейдовых мероприятий. Полицейскими проверено 782 отдаленных крестьянских хозяйств, отгонных участков и садовых обществ, - отметили в департаменте. — В ходе операции из незаконного оборота полицейскими изъято 15 единиц оружия, в том числе одно электрическое, 99 патронов к нарезному и гладкоствольному оружиям. Так, в селе Целинное Карасуского района в доме у 29-летнего сельчанина изъято незарегистрированное нарезное оружие марки ТОЗ 8–го калибра. В городе Житикаре у 49-летнего мужчины обнаружены и изъяты 50 патронов от мелкокалиберной винтовки».

    Кроме того, полицейскими выявлено 122 административных правонарушений в сфере оборота гражданского и служебного оружия: 14 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов, 83 владельца нарушили правила хранения, ношения и перевозки оружия, 25 человек привлечены за нарушения порядка регистрации, перерегистрации оружия.

    В Костанае добровольно сдано 6 единиц оружия гладкоствольного оружия и одно газовое оружие, 8 владельцам аннулировали разрешения.

    В полиции напомнили, что профилактическое мероприятие полицейскими проводится с 17 мая по 17 июня 2021 года и направлено на предупреждение и пресечение преступлений с применением огнестрельного оружия на территории Костанайской области.


    Теги:
    Правительство Костанайская область Борьба с преступностью
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