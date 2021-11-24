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    09:12, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Незаконное обналичивание 258 млн тенге пресекли в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области пресечен факт незаконного обналичивания более 250 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «Территориальным департаментом Агентства по Карагандинской области задержан житель области М.Ныгмет по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов. В результате следственных действий установлено, что гражданин М.Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала

    ТОО «Промтехстрой 2010», специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ. Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки
    с ТОО «KZ VEFA-STROY», незаконно выписаны счет-фактуры
    на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны. Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов. М.Ныгмет осужден к 1,5 годам ограничения свободы», - сообщили в АФМ.

    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Главная Правоохранительные органы
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