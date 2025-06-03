Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в Целиноградском районе Акмолинской области сотрудниками подразделений по противодействию экстремизму МВД РК и самого департамента полиции Акмолинской области была обнаружена незаконная майнинговая ферма. Оборудование принадлежало приверженцу деструктивного религиозного течения.

— В результате проведенного обыска оперативниками изъяты более 200 майнинговых блоков, 27 майнинговых плат, сотовые телефоны, ноутбук, используемые для генерации криптовалюты, а также религиозная литература, — отметили в ведомстве.

Фото: ДП Акмолинской области

Как добавили оперативники, по данному факту было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Ранее в Астане был вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса.