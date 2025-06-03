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    10:34, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в Акмолинской области

    Кроме оборудования полицейские изъяли также литературу деструктивного религиозного течения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в Целиноградском районе Акмолинской области сотрудниками подразделений по противодействию экстремизму МВД РК и самого департамента полиции Акмолинской области была обнаружена незаконная майнинговая ферма. Оборудование принадлежало приверженцу деструктивного религиозного течения.

    — В результате проведенного обыска оперативниками изъяты более 200 майнинговых блоков, 27 майнинговых плат, сотовые телефоны, ноутбук, используемые для генерации криптовалюты, а также религиозная литература, — отметили в ведомстве.

    Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    Как добавили оперативники, по данному факту было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

    Ранее в Астане был вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса. 

    Теги:
    Регионы Полиция Майнинг Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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