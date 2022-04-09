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    13:05, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Незаконное майнинговое оборудование нашли в ТРЦ Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию поступил вызов по факту обнаружения оборудования для майнинга в помещении паркинга. В ходе обхода помещения на поверхности вентиляционной трубы найдено 4 аппарата во включенном состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

    Незаконное оборудование обнаружил инженер объекта торгово-развлекательного центра при проверке кабельных линий на вентиляционных коробках и сообщил руководству.

    Материал по факту обнаружения майнингового оборудования передан в Департамент экономических расследований для обеспечения доследственной проверки и принятия процессуального решения.


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