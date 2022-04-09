Незаконное майнинговое оборудование нашли в ТРЦ Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию поступил вызов по факту обнаружения оборудования для майнинга в помещении паркинга. В ходе обхода помещения на поверхности вентиляционной трубы найдено 4 аппарата во включенном состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

Незаконное оборудование обнаружил инженер объекта торгово-развлекательного центра при проверке кабельных линий на вентиляционных коробках и сообщил руководству.

Материал по факту обнаружения майнингового оборудования передан в Департамент экономических расследований для обеспечения доследственной проверки и принятия процессуального решения.

