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Незаконное изъятие органов: в Шымкенте задержан главврач горбольницы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следственным департаментом МВД 18 ноября т.г. задержан и водворен в ИВС главный врач городской клинической больницы №1 г. Шымкент Донбай Абылай Абдужаппарович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.
«Ему инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.264 (участие в транснациональной преступной группе) и ч. 3 ст.116 (незаконное изъятие органов человека) УК РК», - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2018 г.г. на территории Республики Казахстан действовала устойчивая преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов, организаторами которой выступали граждане иностранных государств.
В качестве доноров привлекались граждане Узбекистана, Кыргызстана, Украины, которые в силу тяжелого материального положения вынужденно продавали свои почки, а реципиентами выступали обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля.
Следствием установлено, что гр. Донбай А.А. в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводились незаконные операции по изъятию и пересадке почек.
Ранее задержаны и заключены под стражу врач-трансплантолог Куттымуратов и один из членов преступной группы – гражданка Кыргызстана Тайсалова Б.Т.
В настоящее время принимаются меры к окончанию уголовного дела с направлением в суд.
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