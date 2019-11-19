Незаконное изъятие органов: в Шымкенте задержан главврач горбольницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следственным департаментом МВД 18 ноября т.г. задержан и водворен в ИВС главный врач городской клинической больницы №1 г. Шымкент Донбай Абылай Абдужаппарович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

«Ему инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.264 (участие в транснациональной преступной группе) и ч. 3 ст.116 (незаконное изъятие органов человека) УК РК», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2018 г.г. на территории Республики Казахстан действовала устойчивая преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов, организаторами которой выступали граждане иностранных государств.

В качестве доноров привлекались граждане Узбекистана, Кыргызстана, Украины, которые в силу тяжелого материального положения вынужденно продавали свои почки, а реципиентами выступали обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля.

Следствием установлено, что гр. Донбай А.А. в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводились незаконные операции по изъятию и пересадке почек.

Ранее задержаны и заключены под стражу врач-трансплантолог Куттымуратов и один из членов преступной группы – гражданка Кыргызстана Тайсалова Б.Т.

В настоящее время принимаются меры к окончанию уголовного дела с направлением в суд.