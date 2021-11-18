Незаконное хранящееся ружье в автомашине акмолинца обнаружил участковый

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Участковый инспектор полиции обнаружил ружье в авто акмолинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 ноября участковый инспектором полиции отдела местной полицейской службы ОП Бурабайского района Юрием Товмасяном в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Участок» и «Браконьер» была получена оперативная информация о том, что один из жителей района незаконно хранит оружие.

«В ходе проверки установлен 40-летний житель района, в автомобиле которого было обнаружено гладкоствольное одноствольное ружье ИЖ-К 16 калибра, с нечитаемым регистрационным номером. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК «Незаконное ношение оружия», по результатам которого будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.