+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -6 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Незаконное хранящееся ружье в автомашине акмолинца обнаружил участковый

18 Ноября 2021 10:15
Поделиться:
Незаконное хранящееся ружье в автомашине акмолинца обнаружил участковый

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Участковый инспектор полиции обнаружил ружье в авто акмолинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Застрявшему на трассе в буран водителю помогли туркестанские полицейские
Во время плавки металла рабочий получил ожоги в Аксу Подозреваемого в распространении экстремистских материалов задержали в Туркестанской области Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане

16 ноября участковый инспектором полиции отдела местной полицейской службы ОП Бурабайского района Юрием Товмасяном в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Участок» и «Браконьер» была получена оперативная информация о том, что один из жителей района незаконно хранит оружие.

«В ходе проверки установлен 40-летний житель района, в автомобиле которого было обнаружено гладкоствольное одноствольное ружье ИЖ-К 16 калибра, с нечитаемым регистрационным номером. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК «Незаконное ношение оружия», по результатам которого будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:
Новости по теме
Застрявшему на трассе в буран водителю помогли туркестанские полицейские
Во время плавки металла рабочий получил ожоги в Аксу
Подозреваемого в распространении экстремистских материалов задержали в Туркестанской области
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Популярное
1 Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
2 Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
3 В СКО стремительно промерзает почва
4 Занятия отменены в школах Шымкента
5 Тараз накрыла пыльная буря
6 Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Читайте также
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Табун лошадей украл карагандинец в Павлодарской области
Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
В СКО стремительно промерзает почва
Занятия отменены в школах Шымкента
Тараз накрыла пыльная буря
Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив