Незаконное хранение и ношение оружия: о результатах проверок рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала февраля на территории Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», направленное на предупреждение преступлений, совершаемых с применением оружия. О результатах мероприятия рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнили в МВД, на сегодняшний день в органах полиции состоят на учете около 235 тысяч владельцев гражданского оружия и более 2 тысяч субъектов служебного оружия.

«В результате принятых мер за два месяца из незаконного оборота изъято более 1 000 единиц огнестрельного оружия, а также более 7 тысяч патронов для нарезного оружия. Проверено около 1900 юридических лиц, 92 специализированных магазина по торговле оружием. Также проверено более 73 тысяч фермерских, крестьянских хозяйств, по месту жительства осмотрено более 205 тысяч владельцев гражданского оружия», - рассказал в ходе еженедельного брифинга МВД.

В результате проверки, как сообщается, выявлено около 5 тысяч (4,8 тысяч) нарушений. Из них по нарушениям правил хранения и ношения оружия - 3200, по порядку его регистрации и перерегистрации - 1,5 тысячи.

«Необходимо отметить, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная и административная ответственность. За незаконное хранение и ношение оружия с момента начала операции зарегистрировано 325 материалов, предусматривающих уголовную ответственность. К административной ответственности привлечено 519 граждан», - сообщила представитель МВД во время брифинга.

Напомним, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от ответственности, если в их действиях не содержится иных преступлений.

Фото:kirovsk.by







