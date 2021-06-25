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    21:12, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Незаконное электронное казино выявили в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе функционировало незаконное электронное казино под видом букмекерской конторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Сотрудниками департамента экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая с 2014 года осуществляла противоправную деятельность на территории Актобе.

    «Члены ОПГ с целью незаконного обогащения организовали и содержали нелегальное электронное казино в городе Актобе. При этом незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса замаскировали под сетью букмекерских контор «Stavkabet.kz». Приговором суда №2 г.Актобе 5 участников преступной группы осуждены на 2 года, остальные 5 лиц – на 6 лет. В доход государства обращено более 3,5 млн. тенге и конфисковано более 400 игровых терминалов и различных устройств, предназначенных для организации незаконного казино», - сообщили в пресс-службе ведомств


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
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