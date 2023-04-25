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Незаконно ввезенных в Казахстан детей обнаружили в Петропавловске

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Апреля 2023, 09:15
Незаконно ввезенных в Казахстан детей обнаружили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Малолетние дети, незаконно ввезенные из государства Центральной Азии, установлены в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«18 апреля ДП СКО совместно с ДКНБ РК по СКО в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверены 7 квартир в Петропавловске, где установлены малолетние дети в возрасте от 5 до 15 лет, прибывшие из государства Центральной Азии. Каких-либо документов, подтверждающих законность пребывания детей на территории РК, не имеется», - сообщили в правоохранительных органах.

В связи с тем, что усматривается признаки организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения, а также оказание иностранцам иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории РК, данный факт 19 апреля зарегистрирован в ЕРДР УП города по ч. 2 ст. 394 УК РК, начато досудебное расследование.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, допросы установленных лиц, в том числе несовершеннолетних, назначены необходимые экспертизы.


Северо-Казахстанская область   МВД РК   мигранты  
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