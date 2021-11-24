РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:27, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Незаконно ввезенные иностранные автомобили выявляют в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские отправили на спецстоянку 25 автомобилей с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, возбуждено восемь уголовных дел по поддельным документам, составлено 19 административных протоколов за управление транспортом лицами без документов и не имеющим права управления и за нарушения правил эксплуатации транспортных средств.

    «На территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Транзит». Целью его является снижение дорожно-транспортного травматизма, профилактика автоаварий и выявление иностранных автомобилей незаконно ввезенных на территорию нашей страны. В «Транзите» задействованы сотрудники нескольких подразделений», - сообщили в пресс-службе.

    Заступающие на дежурства патрульные полицейские раздают водителям брошюры с разъяснениями регистрации автотранспорта, ввезенного из-за границы.

    По области за полгода регистрацию прошли более 450 автомашин, ввезенных из Армении. Такая же работа проводится по линии автомобилей, ввезенных из России.

    «Каких-либо изменений в действующем законодательстве РК относительно транспортных средств, зарегистрированных в установленном законном порядке в РФ, не имеется. При наличии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, страхового полиса и диагностической карты о прохождении техосмотра, эксплуатация на территории Казахстана не запрещена. При отсутствии правоустанавливающих документов водителя привлекут к установленной законом ответственности», - добавили в пресс-службе.

    Получить консультацию по вопросам регистрации, снятия и приобретения транспортных средств можно по номеру: 8 (7152) 61-25-42, 8 (7152) 32-00-22.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!