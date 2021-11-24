Незаконно ввезенные иностранные автомобили выявляют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские отправили на спецстоянку 25 автомобилей с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, возбуждено восемь уголовных дел по поддельным документам, составлено 19 административных протоколов за управление транспортом лицами без документов и не имеющим права управления и за нарушения правил эксплуатации транспортных средств.

«На территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Транзит». Целью его является снижение дорожно-транспортного травматизма, профилактика автоаварий и выявление иностранных автомобилей незаконно ввезенных на территорию нашей страны. В «Транзите» задействованы сотрудники нескольких подразделений», - сообщили в пресс-службе.

Заступающие на дежурства патрульные полицейские раздают водителям брошюры с разъяснениями регистрации автотранспорта, ввезенного из-за границы.

По области за полгода регистрацию прошли более 450 автомашин, ввезенных из Армении. Такая же работа проводится по линии автомобилей, ввезенных из России.

«Каких-либо изменений в действующем законодательстве РК относительно транспортных средств, зарегистрированных в установленном законном порядке в РФ, не имеется. При наличии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, страхового полиса и диагностической карты о прохождении техосмотра, эксплуатация на территории Казахстана не запрещена. При отсутствии правоустанавливающих документов водителя привлекут к установленной законом ответственности», - добавили в пресс-службе.

Получить консультацию по вопросам регистрации, снятия и приобретения транспортных средств можно по номеру: 8 (7152) 61-25-42, 8 (7152) 32-00-22.