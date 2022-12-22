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Незаконно увеличили себе зарплаты и бонусы на 169 млн тенге руководители «Казгеологии» - Антикор

22 Декабря 2022, 09:04
Незаконно увеличили себе зарплаты и бонусы на 169 млн тенге руководители «Казгеологии» - Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой Республики Казахстан начато досудебное расследование в отношении руководства АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (100 % участие государства) по факту превышения должностных полномочий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Руководство АО подозревается в том, что в нарушение Устава, без соответствующего решения Совета директоров, самостоятельно увеличили размеры должностных окладов в два раза членам Правления (председатель Правления, три заместителя председателя, главный геолог), которое повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге.

«Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.


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