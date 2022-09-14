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Незаконно торговали наркотическими веществами в аптеках Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
14 Сентября 2022, 03:31
Незаконно торговали наркотическими веществами в аптеках Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские в ходе проверки аптек, лечебных учреждений и складов региона обнаружили массу нарушений в реализации наркотических веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За пять дней проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» сотрудники полиции области выявили 51 факт наркоправонарушений.

«Более 1 тыс. 400 лекарственных препаратов продавались незаконно в некоторых аптеках области, - сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Дархан Койториев. – Это наносящие вред организму человека дигоксин, реланиум и прамедол. Всего полицейские проверили 45 аптек, пять поликлиник, пять лечебных учреждений, три организации и три завода. Из незаконного оборота изъяли 32 кг различных наркотических веществ, в том числе опий, марихуану, гашиш, серную кислоту и морфин».

Из 51 факта правонарушений, 19 – уголовные, отмечают в ведомстве. Из них четыре факта – незаконное хранение в особо крупном размере, два факта – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, один факт – контрабанда.

Больше всего уголовных проступков зарегистрировано по статье 296 части первой, второй и третьей УК РК – «Немедицинское потребление и незаконное хранение наркотических средств».

Из 32 фактов административных правонарушений, 21 факт – по статье 427 части первой КоАП РК «Нарушение технических требований в сфере оборота наркотических средств».

По статье 426 части первой КоАП РК зарегистрировано 11 фактов нарушения правил фармацевтической деятельности.

Целью оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» является выявление и пресечение контрабанды и утечки наркотиков в незаконный оборот.

В ходе рейдов сотрудники полиции проверяют предприятия и организации, занимающиеся реализацией наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в сфере легального оборота.

Как сообщалось ранее, в жамбылском регионе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022».


Жамбылская область   Борьба с преступностью   Происшествия   Безопасность   МВД РК   Общество   Борьба с наркотиками  
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