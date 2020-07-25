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Незаконно торговала дефицитными лекарствами жительница Семея

25 Июля 2020, 11:58
Незаконно торговала дефицитными лекарствами жительница Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница города Семея занималась незаконной торговлей лекарствами по завышенным ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли факт незаконной торговли дефицитными лекарственными средствами.

«Незаконная реализация медикаментов осуществлялась жительницей Семея, которая пыталась продать лекарственные препараты «Метрид», «Парацетамол» «Аспирин», «Эргоферон», «Новокаин», «Лидокаин» по завышенным ценам.

Материалы по вышеуказанному факту переданы в ДККБТУ по области для привлечения виновного лица к административной ответственности», - сообщили в ведомстве.

«Уважаемые граждане! Если Вам стало известно о фактах продажи лекарственных препаратов по завышенным ценам, просим сообщать по телефону доверия комитета: 8 (7172) 70-84-78, департамента: 8 (7232) 24-06-05», - призвали в комитете.


Восточно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Здравоохранение   Минфин РК   Общество  
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