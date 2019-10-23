Незаконно списанные с проездных карт деньги вернут пассажирам в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау пассажирам вернут незаконно списанные с проездных карт деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 15 октября введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте Атырау. О ператор системы электронного билетирования рассказал, почему исчезают средства со счетов проездных карт горожан. По словам замдиректора ТОО «SmartQala» по техническим вопросам Каната Нурекенова, это не хакерская атака и не воровство. Деньги со счетов горожан не могут исчезнуть, так как защита осуществляется криптографическими средствами по стандартами банковского законодательства.

«Дело в том, что в период с 21 по 27 сентября в платёжной системе произошёл сбой и около 17 тысяч транзакций прошли бесплатно. За эти выходные, после обновления системы, произошло списание денежных средств с карт людей, которые в указанный период ездили бесплатно. Однако, руководством ТОО «SmartQala« принято решение о покрытие реальных поездок пользователей проездных карт в период сбоя работы платёжной системы. В связи с чем, 23 октября все списанные средства за этот период будут возвращены на счета проездных карт», - сообщил Канат Нурекенов.

Проинформировав, что в настоящее время уже возвращены денежные средства пользователям карт, у которых система также в связи со сбоями списывала двойную оплату - это свыше 5 300 транзакций.

«Списание средств происходило по причине того, что не на всех картах изначально был установлен тариф. К примеру, некоторые пенсионеры вместо 40 тенге платили 80 тенге. Эту проблему мы тоже решаем, до конца текущей недели все средства пользователям проездных карт также будут возвращены», - говорит директор ТОО «SmartQala» Болат Жамашов.

Как в последние дни сообщали горожане в социальных сетях, у них с проездных карт неожиданно начали исчезать деньги – до 1000 тенге.