Незаконно списанные с проездных карт деньги вернули пассажирам в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Незаконно списанные с проездных карт деньги вернули пассажирам общественного транспорта в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ТОО «SmartQala» выполнило обещание и возвратило средства жителям Атырау за 17 000 транзакций. Деньги с платежных карт снимались в период с 21 по 27 сентября из-за сбоя платежной системы валидаторами, не считывающими оплату за проезд со смарт-карт. В этом случае пассажиры автобусов, как и было обещано, передвигались в автобусах бесплатно. Однако после того, как система прошла обновление, со счетов проездных карт жителей Атырау были списаны средства за 17 000 транзакций, что вызвало негодование у пользователей общественным транспортом», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Руководством ТОО «SmartQala» было принято решение о покрытии реальных поездок пользователей проездных карт в период сбоя работы платёжной системы.

«Таким образом, все списанные средства были возвращены на счета проездных карт. Ранее жителям Атырау были возвращены средства за 5 300 транзакций, которые также произошли во время сбоя платежной системы и валидаторы списывали со счетов пассажиров двойную оплату», - сообщил директор ТОО «SmartQala» Болат Жамашов.

Напомним, дифференцированный тариф за проезд в общественном транспорте был введен 15 октября. По проездной карте он стоит 80 тенге, без карты – 150. Льготники платят меньше.