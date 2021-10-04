Незаконно сдаваемые в аренду квартиры выявляют полицейские в Казахстане
«За сентябрь осуществлен обход около 1,7 миллиона квартир и индивидуальных домов, проверено свыше 130 тысяч дач и около 33 тысяч крестьянских хозяйств, зимовок и делянок. Проверено более 29 тысяч арендуемых квартир, где выявлено порядка 5 тысяч фактов предоставления жилья в наем без регистрации в органах государственных доходов», - сказал Нурдильда Ораз.
Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течении суток. «За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.