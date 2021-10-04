Незаконно сдаваемые в аренду квартиры выявляют полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана в рамках ОПМ «Участок» осуществили обход около 1,7 миллиона квартир. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сентябрь осуществлен обход около 1,7 миллиона квартир и индивидуальных домов, проверено свыше 130 тысяч дач и около 33 тысяч крестьянских хозяйств, зимовок и делянок. Проверено более 29 тысяч арендуемых квартир, где выявлено порядка 5 тысяч фактов предоставления жилья в наем без регистрации в органах государственных доходов», - сказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течении суток. «За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.



