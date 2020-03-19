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Незаконно продать миллион медицинских масок пытались в Атырау

19 Марта 2020 10:41
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Незаконно продать миллион медицинских масок пытались в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий департамент экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторинга Министерства финансов РК выявил факт незаконной предпринимательской деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

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В условиях чрезвычайного положения в Республике Казахстан группа лиц в Атырау занималась реализацией 1 млн штук медицинских масок на общую сумму 313 млн тенге. При этом документы, подтверждающие их происхождение, отсутствовали.

По данному факту начато досудебное расследование.

«Если вы стали свидетелем подобных фактов необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств, просим обращаться по телефонам доверия: Комитет по финансовому мониторингу МФ РК – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по Атырауской области – 8-7122-35-42-10.

Комитет по финансовому мониторингу и территориальные Департаменты экономических расследований при режиме введенного чрезвычайного положения в стране активно работают на предупреждение экономических преступлений для обеспечения всеобщей безопасности страны», - отметили в ведомстве.


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Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью, Здравоохранение, Минфин РК, Общество,
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