Незаконно привлекали к дисциплинарной ответственности госслужащих СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департамент по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области с начала года поступило 187 обращений по линии контроля в сфере госслужбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, за 9 месяцев департамент провел 34 проверки. Выявили 231 нарушение, составили 23 административных протокола на общую сумму более полумиллиона тенге.

«Анализ обращений показывает, что большинство жалоб поступило по вопросу нарушения порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, норм законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по вопросу несоблюдения госслужащими норм служебной этики. В этом направлении ведется работа с ответственными государственными органами по минимизации подобных обращений», - рассказала руководитель департамента Елена Степаненко.

Выявил департамент факты незаконного привлечения госслужащих к дисциплинарной ответственности. В частности, в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира руководителя отдела наказали без проведения служебного расследования. По представлению департамента нарушенные права восстановлены, приказ о наложении дисциплинарного взыскания отменен.