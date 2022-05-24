24 Мая 2022 10:30

Незаконно приватизированную государственную собственность возвращает прокуратура Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Защита имущественных интересов государства находится на особом контроле прокуратуры Жамбылской области. С начала года надзорный орган региона проводит ряд досудебных расследований по фактам посягательств на имущественные интересы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что действующее в Республике Казахстан законодательство о государственном имуществе основано на положениях Конституции РК и состоит из «Закона о государственном имуществе» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

О том, какие меры предпринимает прокуратура Жамбылской области по защите имущественных интересов государства, о выявленных нарушениях в этой сфере в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил старший помощник прокурора Жамбылской области - официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов.

- Сержан Мырзаханович, насколько часто в нашем регионе выявляют факты посягательства на государственное имущество? Какие принимаются меры?

- С начала года прокуратурой области по фактам посягательств на имущественные интересы государства начато шесть досудебных расследований.

- Можете назвать сумму ущерба по этим фактам?

- Да, предварительно можно сказать, что общий ущерб по выявленным с начала этого года подобным фактам составляет сумму свыше 1,4 млрд тенге. В настоящее время по всем ним проводятся досудебные расследования.

- А какой-то конкретный пример того, как происходит защита имущественных интересов государства?

- Ярким примером можно назвать выявленный факт хищения пяти объектов государственной собственности общей стоимостью около 300 млн тенге.

- Как это было выявлено?

- Это обнаружилось в ходе проведенного прокуратурой анализа процедур приватизации и безвозмездной передачи объектов коммунальной собственности. Оказалось, что четыре здания и один земельный участок государственной собственности общей стоимостью 300 млн тенге похищены неким должностным лицом путем злоупотребления своими полномочиями. Общая площадь четырех зданий составляет 1 670 квадратных метров, а площадь одного земельного участка - один гектар.

- Можно поподробнее?..

- В 2004 году бывший директор ГКП «Центр аренды объектов коммунальной собственности» Бахтыбаев С., руководивший этим предприятием с 2000 по 2005 годы, пользуясь своим служебным положением, издал незаконные приказы о безвозмездной передаче пяти государственных объектов на праве частной собственности своим родственникам.

Далее, в 2018 - 2019 годы, Бахтыбаев С. на основании этих незаконных распоряжений зарегистрировал указанное имущество на свое имя. Два объекта он продал третьим лицам, остальные три объекта выставил на продажу, подав объявления на популярном сайте продаж недвижимости.

Таким образом, в результате хищений, сопряженных с использованием Бахтыбаевым С. своего служебного положения, государству нанесен ущерб на сумму 300 млн тенге.

В прокуратуре города Тараза и прокуратуре Жамбылской области было зарегистрировано два дела и затем соединено в одно производство. Прокуратура области по данному факту начала досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного Кодекса РК, наложив арест в отношении указанных объектов. Таким образом, был пресечен преступный умысел Бахтыбаева С. о продаже остальных объектов.

- Возвращены ли эти объекты государству?

- Да, прокуратурой города Тараза для возврата государству этих объектов коммунальной собственности были поданы в суд иски о признании недействительными правоустанавливающие документы и сделки по этим объектам. Решениями специализированного межрайонного экономического суда по Жамбылской области сделки, совершенные в отношении пяти объектов, признаны недействительными, объекты возвращены государству.

- А какова судьба фигуранта этого дела?

- Уголовное дело расследовалось специальными прокурорами. Бахтыбаев С. с 29 июня 2021 года с санкции суда содержится под стражей. А 23 сентября 2021 года уголовное дело в отношении него было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Несмотря на то, что уголовное дело являлось сложным с точки зрения доказывания, и, невзирая на ряд процессуальных трудностей, удалось изобличить его вину. Этому способствовал постоянный надзор в форме процессуального руководства и своевременная координация действий следственно-оперативной группы. Неопровержимые доказательства вины были закреплены.

Приговором суда №2 города Тараза от шестого мая этого года Бахтыбаев С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189, п.2 ч.4 ст.24 ч.3 ст.189 Уголовного Кодекса РК. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, он лишен права занимать руководящие должности в государственных органах сроком на девять лет. Приговор суда пока в законную силу не вступил.

Отмечу, что отечественное законодательство определяет правовой режим государственного имущества, правовые основы управления государственным имуществом, правовые основания приобретения и прекращения прав на государственное имущество. Закон направлен на обеспечение эффективного осуществления государством прав собственника и обладателя иных прав на государственное имущество. И в данном случае прокуратура Жамбылской области стоит на защите имущественных интересов государства.

- Спасибо за беседу!