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    10:18, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Незаконно присвоили 2 тысячи гектаров леса в Костанайской области

    Незаконно "присвоили" 2 тыс. гектаров лесного фонда в Костанайской области
    Фото: Виктор Федюнин

    Прокуратурой Карабалыкского района в ходе анализа законности предоставления долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда выявлено нарушение лесного законодательства, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Так, в 2019 году между КГУ «Михайловское учреждение лесного хозяйства» и Крестьянским хозяйством «Жулёва С.П.» заключен договор долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда, площадью 2 201,9 га, на срок до 49 лет.

    В марте 2021 года КХ «Жулёва С.П.» своим решением проводит фиктивную реорганизацию путем выделения из своего крестьянского хозяйства в ТОО «Шағатай Агро», учредителем которого является также Жулёва С.П.

    В апреле 2021 года Михайловское учреждение лесного хозяйства заключает дополнительное соглашение с ТОО «Шағатай Агро» с правом лесопользования на тот же срок до 49 лет.

    Однако согласно внесенным изменениям в статью 35 Лесного кодекса с начала 2021 года предоставление лесных ресурсов на участках государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование проводится исключительно путём проведения тендера с использованием веб-портала реестра государственного имущества в электронной форме.

    В целях предотвращения незаконного отчуждения 2 тыс. гектаров лесного фонда, кадастровой стоимостью 30,5 млн тенге, прокуратурой района внесен акт надзора, которым необоснованное отчуждение предотвращено.

    Вопросы природоохранного законодательства находятся на особом контроле.

    Теги:
    Прокуратура Мошенничество
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