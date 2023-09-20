Незаконно присвоили 2 тысячи гектаров леса в Костанайской области

Прокуратурой Карабалыкского района в ходе анализа законности предоставления долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда выявлено нарушение лесного законодательства, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Так, в 2019 году между КГУ «Михайловское учреждение лесного хозяйства» и Крестьянским хозяйством «Жулёва С.П.» заключен договор долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда, площадью 2 201,9 га, на срок до 49 лет.

В марте 2021 года КХ «Жулёва С.П.» своим решением проводит фиктивную реорганизацию путем выделения из своего крестьянского хозяйства в ТОО «Шағатай Агро», учредителем которого является также Жулёва С.П.

В апреле 2021 года Михайловское учреждение лесного хозяйства заключает дополнительное соглашение с ТОО «Шағатай Агро» с правом лесопользования на тот же срок до 49 лет.

Однако согласно внесенным изменениям в статью 35 Лесного кодекса с начала 2021 года предоставление лесных ресурсов на участках государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование проводится исключительно путём проведения тендера с использованием веб-портала реестра государственного имущества в электронной форме.

В целях предотвращения незаконного отчуждения 2 тыс. гектаров лесного фонда, кадастровой стоимостью 30,5 млн тенге, прокуратурой района внесен акт надзора, которым необоснованное отчуждение предотвращено.

Вопросы природоохранного законодательства находятся на особом контроле.