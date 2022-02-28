Незаконно предоставленные майнинговым фермам земельные участки выявлены в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прокурорами выявлено два земельных участка, незаконно выделенных в аренду майнинговым фермам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что АО «СПК «Актобе» на территории индустриальной зоны на праве аренды выделило земельные участки двум ТОО, осуществляющим майнинговую деятельность.
Тогда как, согласно действующему законодательству, в индустриальных зонах земли предоставляются исключительно для инвестиционных проектов в области промышленности, агропромышленного комплекса и транспортной логистики. Майнинговая же деятельность этим требованиям не отвечает.
Принимаются меры по возврату незаконно выданных участков в государственный фонд.
Кроме того, департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении работников СПК «Актобе».
- Привлекших 1,3 млрд тенге под видом кооператива руководителей финпирамиды задержали в Казахстане
- Генпрокуратура РК : 3502 уголовных дела расследуют по январским событиям
- Сколько человек получили QazVac и Pfizer в Алматинской области
- 20% реанимационных коек инфекционных стационаров заняты в СКО
- В Байконуре готовятся к весеннему паводку на реке Сырдарье
- Снижение заболеваемости туберкулезом отмечают в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана