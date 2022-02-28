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Незаконно предоставленные майнинговым фермам земельные участки выявлены в Актобе

28 Февраля 2022 17:00
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Незаконно предоставленные майнинговым фермам земельные участки выявлены в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прокурорами выявлено два земельных участка, незаконно выделенных в аренду майнинговым фермам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что АО «СПК «Актобе» на территории индустриальной зоны на праве аренды выделило земельные участки двум ТОО, осуществляющим майнинговую деятельность.

Тогда как, согласно действующему законодательству, в индустриальных зонах земли предоставляются исключительно для инвестиционных проектов в области промышленности, агропромышленного комплекса и транспортной логистики. Майнинговая же деятельность этим требованиям не отвечает.

Принимаются меры по возврату незаконно выданных участков в государственный фонд.

Кроме того, департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении работников СПК «Актобе».

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#Актюбинская область   #Генпрокуратура   #Регионы  
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Автор:

Самал Ендибаева

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