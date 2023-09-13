Незаконно повысить тарифы на электроэнергию хотели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По акту прокуратуры действия поставщика электроэнергии ТОО «ЖамбылЖарықСауда-2030» по повышению тарифа признаны незаконными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

Данное ТОО является субъектом общественно значимого рынка, осуществляющим поставку электроэнергии жителям нашей области.

Как сообщили в прокуратуре области, 30 мая 2022 года Товарищество в очередной раз обратилось в антимонопольный орган с требованием повысить размер тарифа, мотивируя необходимостью включения в свои расходы дополнительно 1 млрд 841 млн тенге. Антимонопольный орган оставил без удовлетворения требование Товарищества, тем самым не допустив рост тарифа для потребителя.

Однако решением специализированного межрайонного административного суда по Жамбылской области, удовлетворен иск Товарищества и данный отказ административного органа признан незаконным.

5 сентября 2023года по ходатайству прокуратуры области судебной коллегией по административным делам областного суда обозначенный судебный акт отменен.

Вышестоящий суд признал доводы прокурора об отсутствии у монополиста законных оснований для повышения тарифа на электроэнергию обоснованными.

Решение не вступило в законную силу.