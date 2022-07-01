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    Незаконно построенный ЖК начали сносить в Алматы

    1 Июля 2022, 14:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По решению суда в микрорайоне Шыгула приступили к сносу незаконно строящегося жилого комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что вопрос о сносе здания инициирован акимом города после многочисленных обращений жителей.

    На основании жалоб горожан управление градостроительного контроля провели проверку объекта. Выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, составлены протоколы.

    «В результате постановлением суда иск управления градостроительного контроля города удовлетворен. Алматинский городской суд постановил снести постройку. К сносу здания приступили 1 июля в присутствии судебных исполнителей», - отметили в акимате.

    Фото: facebook.com/almaty.gov.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Судебный процесс
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