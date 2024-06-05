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    09:53, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Незаконно пересекший границу иностранец задержан в Рудном

    мигранты иностранцы
    Фото: Polisia.kz

    Иностранец, незаконно пересекший границу, задержан в Рудном. Факт был выявлен сотрудниками миграционной службы во время проведения республиканского ОПМ «Нелегал», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    При проверке документов у 54-летнего гражданина Республики Узбекистан полицейские установили, что он незаконно пересек границу. Начато досудебное расследование.

    - За умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК предусмотрен штраф в размере до 1 тысячи МРП либо лишение свободы до года, с выдворением за пределы Республики сроком на пять лет, — рассказал исполняющий обязанности начальника управления миграционной службы ДП Костанайской области Мурат Ахметжанов.

    Он также отметил, что в первый день акции «Нелегал» в регионе полицейскими выявлено 60 нарушений миграционного законодательства и выдворено за пределы РК четыре иностранца. 47 иностранцев привлечены за нарушения правил пребывания в Республике Казахстан, 14 граждан привлечены к административной ответственности за неуведомление органов внутренних дел о пребывании у них иностранных граждан, четыре работодателя за незаконное использование иностранной рабочей силы.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Узбекистан Борьба с преступностью Иностранцы Мигранты
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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