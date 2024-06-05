Незаконно пересекший границу иностранец задержан в Рудном

Иностранец, незаконно пересекший границу, задержан в Рудном. Факт был выявлен сотрудниками миграционной службы во время проведения республиканского ОПМ «Нелегал», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

При проверке документов у 54-летнего гражданина Республики Узбекистан полицейские установили, что он незаконно пересек границу. Начато досудебное расследование.

- За умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК предусмотрен штраф в размере до 1 тысячи МРП либо лишение свободы до года, с выдворением за пределы Республики сроком на пять лет, — рассказал исполняющий обязанности начальника управления миграционной службы ДП Костанайской области Мурат Ахметжанов.

Он также отметил, что в первый день акции «Нелегал» в регионе полицейскими выявлено 60 нарушений миграционного законодательства и выдворено за пределы РК четыре иностранца. 47 иностранцев привлечены за нарушения правил пребывания в Республике Казахстан, 14 граждан привлечены к административной ответственности за неуведомление органов внутренних дел о пребывании у них иностранных граждан, четыре работодателя за незаконное использование иностранной рабочей силы.