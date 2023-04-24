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Незаконно пересекших границу Южной Кореи казахстанцев будут судить в мае

Автор:  
Анеля Касымова
24 Апреля 2023, 17:43
Незаконно пересекших границу Южной Кореи казахстанцев будут судить в мае Фото: AP Photo / Lee Jin-man

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении двух казахстанцев, незаконно пересекших границу Южной Кореи, передано в суд. Первое слушание состоится в середине мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратура передала дело в суд. Первое слушание состоится в середине мая. Обвинения очень серьезные, будем ждать, что решит суд. Адвокат у них имеется, государственный. Работа ведется, с родными - на связи», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на встрече с журналистами в Астане.

Он добавил, что консул Казахстана в Корее посетил задержанных в изоляторе временного содержания. Жалоб на условия пребывания у них нет.

Ранее сообщалось, что граждане РК обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи. Первое – нарушение закона об иммиграционном контроле – незаконный въезд в страну. Второе – нарушение закона об иммиграционном контроле – незаконное пребывание на территории страны. Третье – нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений - материальный ущерб.

24 марта в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из города Ташкента, отказали во въезде в Южную Корею. До ожидания депортации их поместили в специальное помещение, из которого они в ночное время суток совершили побег, и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта.


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