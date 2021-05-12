Незаконно пересекших границу афганистанцев задержали в СКО
Начальник ДП СКО Марат Тулебаев подписал благодарственное письмо жительнице Петропавловска, помощь которой помогла выявить факт незаконного пересечения Государственной границы РК. Горожанка сдает квартиру в аренду через квартирное бюро. В конце апреля она проверяла жилплощадь, и ее встревожили четверо молодых постояльцев. Женщина обратилась в полицию.
В ходе проверки сотрудники миграционной службы ДП СКО установили, что это граждане Исламской Республики Афганистан, у которых нет документов, дающих право пребывания в РК. Более того, выяснилось, что Государственную границу РК иностранцы пересекли незаконно, в неустановленном месте со стороны Узбекистана. Миграционные полицейские передали собранный материал в отдел дознания УП города Петропавловска. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 392 Уголовного кодекса РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан».
«Ни казахским, ни русским языком иностранцы не владеют, мы общались с ними через переводчика. С их слов, они недавно окончили школу. Родные края решили покинуть из-за отсутствия перспектив и намеревались добраться до Западной Европы, чтобы попросить статус беженцев. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств незаконного пребывания данных иностранцев в РК», — сообщил начальник ОД УП города Петропавловска Даурен Негиметов.