Незаконно пересекших границу афганистанцев задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В СКО полицейские задержали четырех граждан Афганистана, незаконно пересекших границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Начальник ДП СКО Марат Тулебаев подписал благодарственное письмо жительнице Петропавловска, помощь которой помогла выявить факт незаконного пересечения Государственной границы РК. Горожанка сдает квартиру в аренду через квартирное бюро. В конце апреля она проверяла жилплощадь, и ее встревожили четверо молодых постояльцев. Женщина обратилась в полицию.

В ходе проверки сотрудники миграционной службы ДП СКО установили, что это граждане Исламской Республики Афганистан, у которых нет документов, дающих право пребывания в РК. Более того, выяснилось, что Государственную границу РК иностранцы пересекли незаконно, в неустановленном месте со стороны Узбекистана. Миграционные полицейские передали собранный материал в отдел дознания УП города Петропавловска. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 392 Уголовного кодекса РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан».

«Ни казахским, ни русским языком иностранцы не владеют, мы общались с ними через переводчика. С их слов, они недавно окончили школу. Родные края решили покинуть из-за отсутствия перспектив и намеревались добраться до Западной Европы, чтобы попросить статус беженцев. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств незаконного пребывания данных иностранцев в РК», — сообщил начальник ОД УП города Петропавловска Даурен Негиметов.