РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:54, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Незаконно перепродавали жд билеты в частной кассе Алматы

    поезд
    Фото: Александр ПавскийKazinform

    В КТЖ неоднократно поступали жалобы от пассажиров, связанные с незаконной перепродажей билетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    В рамках борьбы с перекупщиками билетов на железнодорожном вокзале Алматы-1 работниками КТЖ проведено собственное расследование с привлечением общественности и масс-медиа, которое выявило факты незаконной перепродажи билетов и создания искусственного дефицита железнодорожных билетов.

    В схеме перепродаж билетов были задействованы работники частной кассы и их посредники.

    Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Начальник вокзала на период проведения расследования отстранен от должности, рассматривается вопрос о его соответствии занимаемой должности.

    Работа частной кассы приостановлена.
    Аналогичные проверки будут проведены на всех вокзалах страны.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Билеты КТЖ Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    telegram