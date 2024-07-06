Незаконно перепродавали жд билеты в частной кассе Алматы

В КТЖ неоднократно поступали жалобы от пассажиров, связанные с незаконной перепродажей билетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В рамках борьбы с перекупщиками билетов на железнодорожном вокзале Алматы-1 работниками КТЖ проведено собственное расследование с привлечением общественности и масс-медиа, которое выявило факты незаконной перепродажи билетов и создания искусственного дефицита железнодорожных билетов.

В схеме перепродаж билетов были задействованы работники частной кассы и их посредники.

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Начальник вокзала на период проведения расследования отстранен от должности, рассматривается вопрос о его соответствии занимаемой должности.

Работа частной кассы приостановлена.

Аналогичные проверки будут проведены на всех вокзалах страны.