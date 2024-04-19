Незаконно переданные БТА Банку земельные участки вернули жителям Жамбылской области

Суд защитил права жителей Кордайского района Жамбылской области, у которых 18 лет назад незаконно передали банку в залог земельные участки, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы Жамбылского областного суда, судебная коллегия по гражданским делам облсуда рассмотрела дело по апелляционному ходатайству прокурора на решение Таразского городского суда от 13.07.2018 об отказе в удовлетворении жалобы ТОО «Ногайбай-Kazexim» на действия частных судебных исполнителей о признании незаконными и отмене протоколов итогов электронного аукциона.

— Судом установлено, что в 2006 году на основании кредитного договора между АО «БТА Банк» и ТОО «Казэксим» 16 земельных участков общей площадью более 14 тыс. га были переданы банку в залог в качестве обеспечения займа ТОО «Казэксим». Причем о наличии кредитного договора и залога земельных участков землепользователи узнали только в сентябре 2010 года. Стоит отметить, что приговорами суда от 2010 и 2017 годов генеральный директор ТОО «Казэксим» Аблязов М.К. и другие члены организованной группы были осуждены. С них в пользу банка были взысканы значительные суммы материального ущерба. В связи с неисполнением своих обязательств по возврату долга, в 2011 году прокурор Жамбылской области в интересах АО «БТА Банк» обратился в суд с иском, — пояснили в судебном ведомстве.

Решением суда от 2011 года с ТОО «Казэксим» в пользу банка была взыскана задолженность в размере более 3 млрд тенге, путем обращения взыскания на имущества ответчиков.

В сентябре 2016 года ЧСИ было возбуждено исполнительное производство и совершены исполнительские действия по обращению взыскания на заложенное имущество ТОО «Казэксим», и в 2018 году проведены аукционные торги, по результатам которого продано 5 земельных участков.

Судебная коллегия пришла к выводу о незаконности решения суда от 2018 года, поскольку достоверно установила, что земельные участки были незаконно переданы ТОО «Казэксим», в связи с чем подлежат возврату жителям Кордайского района. Таким образом, судом защищены права и интересы землепользователей.

Постановление суда вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Жамбылского областного суда.