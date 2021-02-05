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    12:01, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Незаконно охотившиеся на кабана мужчины наказаны в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трое мужчин незаконно убили кабана в степной зоне района Аккулы Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пятого февраля, в 00.05, оперативными сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области, на 463-м километре автодороги Омск-Майкапшагай, возле села Новоямышево, задержана автомашина «Нива» под управлением 30-летнего павлодарца, - рассказал начальник отдела полиции Павлодарского района Дулат Токенов. - При осмотре места, в кювете в 50 метрах, лежала туша убитого дикого кабана».

    Д. Токенов добавил, что при задержании в машине находились ещё двое мужчин. У самого авто были прицеп, снегоход и шесть ружей разной марки (все зарегистрированы).

    «Четвёртого февраля мужчины, находясь в степной зоне района Аккулы, незаконно произвели охоту на кабана, не имея на то соответствующего разрешения», - уточнил начальник отдела полиции Павлодарского района.

    В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области рассказали, что этот случай зарегистрирован, и назначены соответствующие экспертизы. Проводится проверка, а машина, прицеп и снегоход водворены на специальную штрафную стоянку».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Павлодарская область
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