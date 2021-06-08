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    16:08, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Незаконно обналичивал деньги через родственников житель Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области выявлен факт выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Следствием установлено, что житель Актобе в течение трех лет содействовал компаниям в незаконном обналичивании средств через подставные фирмы, зарегистрированные на свое и имя родственников. При этом, последние об этом не знали.

    За оказанную «помощь» он получал 2% от общей суммы обналиченных денег.

    Предприимчивый житель осужден на 3 года. Государству от незаконной предпринимательской деятельности причинен ущерб на сумму более 342 млн тенге.



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