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    14:03, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Незаконно использовали труд иностранцев четверо жителей Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за необеспечение соблюдения иностранцами правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 80 граждан республики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первого февраля сотрудниками полиции в одном из сёл Павлодарского района выявлен 34-летний гражданин Российской Федерации, осуществлявший незаконную трудовую деятельность без составления трудового договора. В отношении россиянина составлен административный материал с наложением штрафа в размере 25 МРП (72 925)», - рассказал заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Казбек Ахметов.

    Он отметил, что наказан и работодатель, в отношении которого возбуждено административное производство по двум статьям. Оказывается, 38-летняя павлодарка не вовремя сообщила о пребывающем у неё иностранном гражданине, который с 15 января нигде не был зарегистрирован.

    «В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» павлодарскими полицейскими установлено четыре факта незаконного использования иностранной рабочей силы. По всем фактам работодатели, незаконно нанявшие иностранцев на работу, привлечены к административной ответственности», - отметил К. Ахметов.

    По информации пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, в ходе операции «Мигрант» за необеспечение соблюдения иностранцами правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 80 граждан республики.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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