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    13:53, 17 Май 2021 | GMT +6

    Незаконно хранящееся оружие у людей начала изымать павлодарская полиция

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области начали изымать у граждан незаконно хранящееся оружие. До 17 июня в регионе продлится операция «Кару» правоохранительных органов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 17 мая по 17 июня на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару». Оно направленно на изъятие огнестрельного оружия из незаконного оборота, розыск похищенного и утраченного оружия, а также проверку владельцев гражданского оружия по месту жительства на предмет соблюдения требований законодательства по его сохранности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Стражи порядка также напомнили, что те, кто добровольно сдаст незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности.

    Также в полиции рассказали, что в регионе продолжается акция по выкупу у населения незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, стартовавшая по всему Казахстану ещё 20 апреля.

    «На сегодня 88 жителей области добровольно сдали в полицию 104 единицы оружия на сумму более шести миллионов тенге. В основном населением сдаётся гладкоствольное ружьё: 96 единиц, сданы восемь единиц длинноствольного нарезного оружия, одна единица взрывного устройства и более 16 тысяч патронов к нарезному оружию», - рассказал начальник управления административной полиции ДП Нуржан Танатаров.

    13 мая, например, в Северный отдел полиции горожанин добровольно принёс на возмездной основе нарезную винтовку марки «ТОЗ» калибра 5,6 миллиметра. Узнав из социальных сетей о том, что государство принимает у населения оружие, он решил добровольно сдать ружьё в полицию.

    «По нарезной винтовке было назначено баллистическое исследование, по результатам которого мужчина получит выплату более 100 тысяч тенге», - отметил Н. Танатаров.
    Всего на акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия государством выделено более восьми миллионов тенге.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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