Незаконно хранивший оружие мужчина задержан в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан 24-летний житель города, незаконно хранивший оружие в своем гараже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области совместно с сотрудниками департамента КНБ выявили жителя города, который незаконно хранил оружие. При обыске в гараже были обнаружены и изъяты 2 двуствольных, 1 нарезное охотничьи ружья, резиновая палка, части пистолета и электрошокер. Подозреваемый, 1998 г. р., задержан. Назначено баллистическое исследование изъятых вещественных доказательств»,- сообщили в пресс- службе ДП региона.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК.