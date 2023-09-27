Незаконный канал миграции через Казахстан накрыл КНБ

В Алматы Комитетом национальной безопасности по подозрению в организации канала незаконной миграции и даче взятки задержаны двое граждан Казахстана и иностранец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

По версии следствия, они планировали переправлять нелегальных мигрантов через территорию Казахстана в страны Европы.

- В ходе обыска обнаружены поддельные паспорта, а также оттиски дата-штампов пунктов пропуска ряда иностранных государств. Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статьям 367 и 394 Уголовного кодекса, - сообщили в КНБ.