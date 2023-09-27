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    19:04, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Незаконный канал миграции через Казахстан накрыл КНБ

    пресс-служба КНБ РК
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    В Алматы Комитетом национальной безопасности по подозрению в организации канала незаконной миграции и даче взятки задержаны двое граждан Казахстана и иностранец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    По версии следствия, они планировали переправлять нелегальных мигрантов через территорию Казахстана в страны Европы.

    - В ходе обыска обнаружены поддельные паспорта, а также оттиски дата-штампов пунктов пропуска ряда иностранных государств. Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статьям 367 и 394 Уголовного кодекса, - сообщили в КНБ.

    КНБ РК
    Фото: КНБ РК
    Теги:
    Алматы КНБ мигранты
    Автор
    Зифа Хабирова
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