19:04, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6
Незаконный канал миграции через Казахстан накрыл КНБ
В Алматы Комитетом национальной безопасности по подозрению в организации канала незаконной миграции и даче взятки задержаны двое граждан Казахстана и иностранец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
По версии следствия, они планировали переправлять нелегальных мигрантов через территорию Казахстана в страны Европы.
- В ходе обыска обнаружены поддельные паспорта, а также оттиски дата-штампов пунктов пропуска ряда иностранных государств. Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статьям 367 и 394 Уголовного кодекса, - сообщили в КНБ.