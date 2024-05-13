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    14:44, 13 Май 2024 | GMT +6

    Незаконных трудовых мигрантов выявили в ВКО

    мигранты ВКО
    Фото: Polisia.kz

    Полицейские выявили незаконных трудовых мигрантов в ВКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками миграционной службы ДП ВКО в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлены 11 граждан из соседней республики, которые незаконно работали на строящемся объекте в Курчумском районе.

    Как выяснилось, иностранные граждане прибыли в марте, при этом не имели соответствующего разрешения для осуществления трудовой деятельности, которое выдается уполномоченным органом. Работодатель принял на работу их без разрешительных документов.

    За нарушение иностранцы привлечены к административной ответственности. Работодатель так же понес наказание в виде административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 30 МРП.

    Полиция предупреждает, что трудовая деятельность временно пребывающих иностранных граждан в Республике Казахстан без получения разрешения уполномоченного органа запрещена.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Полиция Борьба с преступностью Мигранты Трудовые мигранты
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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