Незаконных трудовых мигрантов выявили в ВКО

Полицейские выявили незаконных трудовых мигрантов в ВКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками миграционной службы ДП ВКО в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлены 11 граждан из соседней республики, которые незаконно работали на строящемся объекте в Курчумском районе.

Как выяснилось, иностранные граждане прибыли в марте, при этом не имели соответствующего разрешения для осуществления трудовой деятельности, которое выдается уполномоченным органом. Работодатель принял на работу их без разрешительных документов.

За нарушение иностранцы привлечены к административной ответственности. Работодатель так же понес наказание в виде административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 30 МРП.

Полиция предупреждает, что трудовая деятельность временно пребывающих иностранных граждан в Республике Казахстан без получения разрешения уполномоченного органа запрещена.