    00:30, 21 Март 2026 | GMT +5

    Незаконные вейпы на 110 млн тенге уничтожили в Павлодаре

    Под уничтожение пустили порядка 7400 вейпов, а также более 9700 жидкостей к ним. Все это изъяли из незаконного оборота, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Уничтожение продукции устроили показательное. Пригласили общественников и студентов колледжей. Сообщается, весь товар был доставлен в Павлодар из Алматы. Под подозрения в незаконной торговле попали 8 человек, 7 из которых сейчас под стражей.

    — Данные вейпы изъяты в рамках расследуемого уголовного дела в отношении устойчивой организованной преступной группы, которая занималась на протяжении 2024, 2025, 2026 годов реализацией, хранением, транспортировкой и сбытом электронных систем потребления — вейпов. Последнюю партию мы задержали 4 января текущего года, — сообщил заместитель руководителя ДЭР по Павлодарской области Галиаскар Касымов.

    Расследование уже завершено. Установлено, что торговали через Telegram-магазин, используя доставку. Хранили товар на съемных квартирах, которые периодически меняли. В деле фигурирует порядка 400 клиентов, и львиная доля из них оказались студентами.

    Напомним, ранее сообщалось о выявлении преступной группы в Алматы и Павлодарской области, занимавшейся реализацией вейпов. 

    Артём Викторов
