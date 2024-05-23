Незаконные госзакупки на 33 млн тенге предотвратили в Акмолинской области

Реконструировать здание, не входящее в коммунальную собственность района Биржан сал, решили чиновники. На это они даже предусмотрели более 30 млн тенге, однако после проверки сайта госзакупок прокуратурой конкурс пришлось отменить, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в районе Биржан сал был проведен анализ, благодаря которому установлены факты нарушения законодательства. Так, здесь был объявлен конкурс по государственным закупкам инжиниринговых услуг на здание, не находящее в коммунальную собственность района.

- Изучением конкурсных документаций посредством веб-сайта государственных закупок установлено, что местным исполнительным органом незаконно объявлен конкурс на общую сумму более 30 млн тенге по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания, не входящего в коммунальную собственность района Биржан сал. По акту надзора прокуратуры района конкурс государственных закупок отменен, - сообщили в ведомстве.

Иными словами, благодаря вмешательству прокуратуры района незаконные закупки предотвращены и в бюджете сохранены 33,3 млн тенге.