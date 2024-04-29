Незаконные госзакупки на 128 млн тенге предотвратили в Акмолинской области

Мерами прокуратуры Акмолинской области предотвращена незаконная государственная закупка на сумму свыше 128 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратурой Аккольского района проведен анализ соблюдения норм Закона «О государственных закупках» в деятельности местных исполнительных органов.

Установлено, что акиматом г. Акколь в нарушение требований законодательства на веб-портале утвержден план государственных закупок касательно приобретения работ по благоустройству сквера имени С. Нурмагамбетова на общую сумму 128,3 млн тенге.

Данная закупка запланирована незаконно, способом «из одного источника», то есть вне конкурентной среды, путем прямого заключения договора.

По акту надзора вышеназванная закупка отменена, виновное должностное лицо привлечено к установленной законом ответственности.

Тем самым заблаговременно предотвращены незаконные закупки на сумму 128,3 млн тенге и обеспечен конкурентный доступ субъектам бизнеса к открытому конкурсу.