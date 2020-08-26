Незаконная вырубка в районе Кок-Тобе: 1170 деревьев обязали высадить нарушителя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о привлечении к ответственности собственника участка в районе горы Кок-Тобе, незаконно вырубившего зеленые насаждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы горожан в прямом эфире передачи «Akimat Live» на ТК «Алматы», Бакытжан Сагинтаев сообщил о результатах проверки фактов незаконной вырубки деревьев в Медеуском районе. Об этом факте сообщили экологические активисты.

Установлено, что незаконный снос зеленых насаждений произошел на территории, которой владеют несколько человек. Один из них установлен и оштрафован на 15 МРП за незаконную вырубку 117 зеленых насаждений. Кроме того, он был оштрафован на 50 МРП за нарушение правил благоустройства.

Определена компенсационная посадка в десятикратном размере - 1170 деревьев.

«Решением проблемы незаконного сноса и причинения вреда зеленым насаждениям будем заниматься с привлечением общественности», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он также добавил, что в городе будет реализован проект «Зеленый контроль», целью которого будут отслеживание и мониторинг фактов незаконного сноса, повреждения деревьев, корней или ствола.