НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Незаконная продажа электричества выявлена в городе Экибастузе

30 Ноября 2022, 16:56
Незаконная продажа электричества выявлена в городе Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Департаментом экономических расследований по Павлодарской области выявлен факт незаконной реализаций электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Установлено, что компания «Greenhоuse-Qaztomat» приобретала электроэнергию в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» для выращивания овощей в тепличном комплексе.

Не получив ожидаемого дохода, директор компании Матымов Е.Д., зная, что реализация электроэнергии является лицензируемым видом деятельности, продавал электроэнергию в ТОО «Blockrose» без соответствующей лицензии.

Сумма незаконного дохода при реализации электроэнергии составила более 118 млн тенге.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаялся и ходатайствовал о применении акта амнистии.

Постановлением Экибастузского городского суда исполнительный директор ТОО «Greenhоuse-Qaztomat» Матымов Е.Д. освобожден от уголовной ответственности на основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан».


Теги:
Новости по теме
Ситуацию с отключенными от тепла многоэтажками в Рудном прокомментировали в акимате
Нагрузки на электросети при раздаче экибастузцам обогревателей выросли – глава МЧС РК
Жителям Экибастуза произведут перерасчет за тепло
Читайте также
Ситуацию с отключенными от тепла многоэтажками в Рудном прокомментировали в акимате
Нагрузки на электросети при раздаче экибастузцам обогревателей выросли – глава МЧС РК
Штормовую погоду объявили синоптики в 12 регионах Казахстана
Жителям Экибастуза произведут перерасчет за тепло
Количество найденных после угона автомобилей уменьшается в РК
Жителям Экибастуза передали 5 тысяч обогревателей
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Абилкайыр Скаков ответил на критику о недостоверных цифрах
Что будет с теплоснабжением Экибастуза до весны 2023 года
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
2 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
3 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
4 Президент РК встретился с основателем Французского института международных отношений
5 Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома

Лента новостей