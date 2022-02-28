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Незаконная майнинговая ферма выявлена в Костанае

28 Февраля 2022 10:20
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Незаконная майнинговая ферма выявлена в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

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Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в г.Костанай, где расположено ТОО «EG», наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма, затраченная на покупку электроэнергии, за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).

В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием, предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование «ASIC» марки: «Whatsminer M20S» и «Avalon Miner 1166Pro-81T» в количестве 180 штук. Ведётся следствие.




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#Энергетика   #Костанайская область   #Минфин РК   #Минэнерго РК   #Криптовалюта  
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