23 Сентября 2022, 09:54

Незадекларированные 14,5 млн тенге пытались вывезти из аэропорта в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«21 сентября сотрудники таможенного поста «Орал-ЦТО» департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области совместно с пограничной службой КНБ РК в ходе осуществления контроля пассажиров, убывающих международным рейсом « Уральск-Анталья «, задержали гражданина одной из стран ЕАЭС .

В момент задержания у него выявили наличные деньги в сумме 14 , 5 млн тенге (по курсу Национального банка РК на 21 сентября равно $30 318 США). Нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами», - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

На нарушителя наложили административное взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Согласно нормам Таможенного кодекса ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат: наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную $10 тысячам США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000 США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, а также золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Ранее сообщалось, что из Астаны авиарейсами пытались вывезти 490 млн тенге наличными в 2022 году.