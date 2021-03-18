Незадачливого путешественника вытащили из снежных заносов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники батальона УМПС департамента полиции Жамбылской области оказывают помощь водителям, попадающим в снежные заносы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на предупреждения различных служб об ухудшении погодных условий, метелях, буранах и снежных заносах на трассах Жамбылской области, житель Тараза решил все-таки выехать в Шымкент и застрял на 582 километре трассы Западная Европа - Западный Китай. Во время пути его машину вынесло с дороги, и она застряла в снегу. Отчаявшись и бросив попытки самостоятельно высвободиться от снежного заноса, водитель сидел в машине, чтобы согреться. И в этот момент вовремя подоспела нежданная подмога.

«16 марта при патрулировании участка села Шакпакты Жуалынского района сотрудниками батальона была обнаружена застрявшая в снегу автомашина марки «БМВ 520» под управлением 37-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Автомобиль вместе с водителем был высвобожден из снежного плена».

Во избежание повторного заноса сотрудники жамбылской полиции сопроводили водителя до границы с Туркестанской областью. Мужчина от души поблагодарил полицейских и пожелал им удачи в нелегкой службе.

«Учитывая тяжелые погодные условия, образование гололеда на дорогах, усиление ветра и бурана, а также появление местами тумана, увеличивается риск роста ДТП. Водителям стоит обращать внимание на предупреждения о погодных условиях, следить за ситуацией на дороге и не выезжать на трассу, подвергая угрозе свою жизнь и здоровье близких», - отметили в департаменте полиции Жамбылской области.