+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем

26 Августа 2021 09:00
Поделиться:
Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем

БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Исследование в Аргентине показало, что способность антител, вырабатываемых после прививки российской вакциной «Спутник V», нейтрализовать любые штаммы коронавируса с течением времени растет и остается высокой спустя шесть месяцев после прививки. Об этом сообщило в среду министерство науки, технологий и инноваций южноамериканской страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
От пневмонии выздоровели 144 человека за сутки в РК
141 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 208 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана

«Хотя количество антител снижается, в этом исследовании мы увидели, что качество и способность антител нейтрализовать оригинальный вариант SARS-CoV-2 и штаммы повышается с течением времени после вакцинации «Спутником V», - приводит пресс-служба слова ученой Андреи Гамарник, которая руководила работой.

По словам специалиста, данный эффект объясняется тем, что «антитела постепенно проходят процесс созревания, который улучшает их способность блокировать вирус и мешать заражению».

В ходе исследования, которое длилось шесть месяцев, аргентинские ученые проанализировали 1 800 образцов сыворотки крови людей, которые были привиты «Спутником V». Измерения проводились на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й день после вакцинации. Среди участников исследования были как переболевшие COVID-19, так и не имевшие контакт с коронавирусом.

Министерство отметило, что результаты исследования в будущем планируется опубликовать в рецензируемом научном журнале.



Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в мире   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
От пневмонии выздоровели 144 человека за сутки в РК
141 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
208 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
Популярное
1 Карантин ослабят в Казахстане
2 Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
3 Назначен новый начальник Службы государственной охраны РК
4 Почему вакцинированные заражаются COVID-19
5 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
6 Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
Читайте также
Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Как людям, которым нельзя вакцинироваться, защищаться от коронавируса
Карантин ослабят в Казахстане
Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
Назначен новый начальник Службы государственной охраны РК
Почему вакцинированные заражаются COVID-19
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив