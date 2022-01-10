Нейтрализованы две экстремистские ячейки - КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан реализуются мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КНБ РК.

В результате на территории города Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года.

9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержано четыре члена одной ячейки.

При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом.

По версии следствия, он целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры.

Организован розыск его пособников.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

Наряду с этим, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях информация о хищении из ДКНБ по г. Алматы оружия, боеприпасов и иного имущества не соответствует действительности.

Департамент работает в усиленном режиме, в соответствии с требованиями «красного» уровня террористической угрозы.