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    Нейтральный Туркменистан продвигает важные инициативы ОЭС

    11 Сентября 2021, 23:17

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Туркменистан продвигает важные инициативы и проекты Организации экономического сотрудничества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

    «9 сентября 2021 года по предложению Туркменистана на 102-м пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Организацией экономического сотрудничества», - сообщает МИД Туркменистана.

    В ведомстве добавили, что в рамках председательства Туркменистана в Организации экономического сотрудничества, 28 ноября текущего года в Ашхабаде состоится очередной 15-ый Саммит глав Государств этой организации.

    «Нейтральный Туркменистан продвигает важные инициативы и проекты с крупными международными организациями, включая Организацию экономического сотрудничества, чтобы преобразовать региональное сотрудничество в конструктивное. Это само по себе создает прочную основу для плодотворных отношений на длительный срок», - отмечает МИД.

    Напомним, странами-участницами ОЭС являются Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ООН Центральная Азия Экономика Туркменистан Сотрудничество ОЭС
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